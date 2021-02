OL : Rudi Garcia satisfait de l'accord avec Canal+ et repousse la question de son avenir

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le point santé

« Jason Denayer est forfait pour demain. Tous les autres sont opérationnels. On va avoir besoin de faire souffler certains joueurs avec les 3 prochains matchs rapprochés »

Sur la concurrence

« On avait des joueurs avec des conditions physiques inégales. Comme Aouar, Toko Ekambi, Paqueta... Certains ont été touchés par le Covid. J'ai bien aimé Houssem sur le dernier match. Pas l'impression que certains sont en-dessous même si on a besoin qu'ils reviennent tous à leur meilleur niveau. Il y a beaucoup de concurrence ».

Sur le jeu

« Le danger doit venir de partout dans notre équipe. Le goal average peut être important. On est plutôt bien collectivement mais on manque encore de simplicité et d'efficacité. Il faut quand même mettre en avant notre force collective ».

Sur l'accord avec Canal+

« C'est important que les supporters puissent voir les matchs. L'accord avec Canal + est intéressant. Il faut féliciter nos dirigeants. La Ligue 1 est très attractive et n'a jamais été aussi disputé ».

Sur son avenir

« Le président a dit ce qu'on dit depuis très longtemps, on a vu ensemble le fait de se revoir quand ce sera le moment pour parler de la suite, sûrement en fin de saison. On s'est donné rendez-vous quand ce sera le moment. Est-ce que je discute avec d'autres clubs ? Je ne fait pas ça du tout, c'est pas mon job, je veux emmener l'OL en C1 ».

Retranscription : compte Twitter de l'OL et RMC Sport