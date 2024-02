OL : Sage acte deux retours et deux absents pour Metz, le cap du maintien est fixé !

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Le point santé

« Corentin Tolisso est indisponible. Il devrait faire son retour pour Strasbourg. A part Nicolas Tagliafico (suspendu), tout le monde postule (Lovren et Henrique de retour, NDLR) ».

"Les points n'ont pas d'odeur"

Sur l’importance du match de Metz

« Pour nous, Metz est un adversaire direct sur les places de relégation. Ce match vaut 3 points et doit nous rapprocher de notre objectif. Les points n’ont pas d’odeur. Peu importe qui on bat, l’important est d’être devant à la fin. On imagine ce match avec beaucoup d’humilité, avec la volonté de gagner ».

Sur la concurrence

« Il y a du monde et tant mieux. On veut aligner la meilleure équipe et chacun doit l’accepter. Il y a la nécessité de s’inscrire comme un joueur de l’équipe même quand on joue 10 ou 15 minutes. Les statuts des joueurs peuvent évoluer d’un match à l’autre ».

Retranscription : compte Twitter de l’OL et du Progrès.

