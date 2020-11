OL : sanction sur Aouar, Lopes, Cherki... Rudi Garcia répond et dénonce des fake news.

Entre le cas Aouar, les informations récentes sur Rayan Cherki et Melvin Bard et le reste de l'actualité avec le cas Anthony Lopes, Rudi Garcia a fait le tour de l'actualité dans des propos relayés par RMC.

Une sanction validée contre Aouar, des fake news pour Bard et Cherki

« Memphis a pris un coup à l'entraînement mais cela devrait aller. Aouar n'est pas disponible. Il était logique de prendre des sanctions. J'en ai proposé moi-même. L'institution a pris la décision de l'exclure du groupe pour dimanche. Je respecte cette décision. Je trouve que l'on a été dans bizarrement au cœur de polémiques comme celle d'Anthony Lopes ou celles de Rayan Cherki et Melvin Bard. Il y a eu des fake news aussi. »

Garcia balaie la polémique Lopes

« Depuis l’école de foot on leur apprend à sauter le genou en l’air. Pour moi il n’y a pas de débat à faire là-dessus mais plutôt sur la semelle prise par Rayan Cherki. Notre objectif c’est de battre Reims. »

Un groupe entier à concerner

« Une saine concurrence qui fait avancer le groupe. On va bientôt avoir quatres matchs d’affilée. Le groupe a prouvé que le salut pouvait venir du banc. Je suis toujours derrière mes joueurs. Tout le monde ne peut pas faire 38 matchs en étant brillant. J'ai assez d'expérience, surtout dans cette période particulière, pour savoir qu'il faut être derrière tout le monde. Pour être dans les trois, on n'y arrivera pas avec 11 joueurs, il faut compter sur tout le monde. »

Les critiques sur le jeu de l'OL

« Ce n'est pas important. L'important c'est de gagner. Quand on jouait bien, on n'était pas efficaces mais on avait les situations. C'est une qualité de mon groupe d'être efficace sur des attaques rapides. On ne peut pas mal jouer et pendre 13 points sur 15. »

Totale confiance en Moussa Dembélé

« Son premier but arrivera normalement. Moussa doit continuer à travailler. La réussite va venir quoiqu'il arrive. Moussa c'est un joueur d'espace et contre Angers il a pesé sur la défense adverse. Il doit continuer, cela va tourner pour lui. Je ne suis pas inquiet. Cela arrive à tous les grands buteurs. »