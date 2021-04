OL - SCO Angers (3-0) : Depay voit double, Paqueta et Lopes décisifs, les notes des Lyonnais

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Homme du match : Memphis Depay (7)

Note du match : 15/20

Lopes (6,5) : critiqué au match aller après son intervention sur Romain Thomas, le Portugais a montré beaucoup de fierté. Une prestation impeccable avec trois arrêts importants devant Bahoken (17e) puis Fulgini (28e et 63e).

Dubois (5,5) : pas vraiment inquiété dans son couloir, l’international tricolore a pu porter le surnombre tout le match à droite. Plusieurs centres intéressants avant son remplacement par De Sciglio (59e). L'Italien a fini le travail sobrement.

Marcelo (6) : match impeccable du Brésilien. Stéphane Bahoken n’a pas eu beaucoup d’espace d’expression.

Denayer (6) : un peu en retard sur la première occasion angevine (17e), le Belge a bien rectifié le tir par la suite. Une copie très propre.

Cornet (5) : s’il a allumé l’une des premières mèches lyonnaises (18e), l’Ivoirien a laissé de gros espaces dans son dos. Le SCO a tenté d’en profiter en appuyant de son côté lors du premier acte. Plus consistant en seconde période. Remplacé par Bard (73e).

Caqueret (6) : préféré à Thiago Mendes, le milieu formé à l’OL a conduit le pressing, récupéré quantité de ballons et joué vers l’avant. S'il y a eu quelques mauvaises passes dans le lot, son match est à souligner quand même.

Guimaraes (6) : on commence à revoir le “Bruno G.” dont les supporters lyonnais étaient tombés amoureux l’an passé. Fort dans l’impact et à la recherche de passes pour casser les lignes. Remplacé par T.Mendes (73e).

Toko-Ekambi (5,5) : s’il n’a pas tout réussi, manqué une énorme balle de 3-0 (55e) et a souvent été signalé hors-jeu, on ne peut pas reprocher au Camerounais sa débauche d’énergie. Récompensé par un débordement décisif sur le second but signé Lucas Paqueta (41e).

Paqueta (7) : dans tous les coups. Toujours aussi pugnace, l’ancien Milanais a d’abord manqué une occasion incroyable sur l’ouverture du score de Memphis (21e) mais il s’est repris plus tard pour le 2-0 (41e). A côté de ça, il aura été un poison constant pour les Angevins. Remplacé par Cherki (87e).

Depay (7) : après son match en dilettante face au Red Star, le capitaine rhodanien nous devait une revanche. Le Néerlandais a répondu avec une grosse activité et un doublé. A l’origine et la conclusion du but du 1-0 (21e) et auteur d’un délice de lob pour le 3e but (82e).

Slimani (5) : rarement trouvé dans la surface, l’Algérien a quand même pas mal pesé sur la défense adverse. En revanche, ses déviations n’ont que rarement été comprises. La greffe est encore loin d’être prise.

Conclusion :

Dans un week-end où une défaite aurait été éliminatoire dans la course au podium, l’OL a eu le mérite de faire le boulot face à un SCO difficile à bouger et qui s’est quand même créé quelques situations. Une victoire logique malgré tout.