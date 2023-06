OL : Govou a de gros doutes sur l'attelage Textor - Blanc

Zapping But! Football Club OL : Lyon doit-il vendre Rayan Cherki cet été ?

Maintenant qu'il est bien installé aux commandes de l'OL, John Textor a promis de se montrer ambitieux. Il a commencé par confirmer Laurent Blanc à son poste et devrait embrayer avec une intersaison de haute volée. Ce n'est cependant pas suffisant pour inciter Sidney Govou à se montrer optimiste pour l'avenir. Dans Le Progrès, l'ancien ailier aux sept titres de champion a déclaré qu'il voyait son club empêtré dans une spirale négative...

"J’ai peur qu’on soit entré dans une sorte de ventre mou"

« C’est une nouvelle saison ratée et perturbante, car j’ai eu du mal à voir où l’on allait, sur le terrain, mais plus encore hors du terrain. On peut me dire ce qu’on veut, mais l’OL a besoin de jouer l’Europe chaque année, et là on va s’en passer deux ans de suite. On est dans une spirale, recruter va être compliqué, il faudra vendre un ou deux joueurs importants, gérer tous les retours de prêt. J’ai peur qu’on soit entré dans une sorte de ventre mou pour quelques années. »

Les résultats de l'OL en 2022-23

Pour résumer L'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à se qualifier pour une Coupe d'Europe pour la deuxième année consécutive. Pour Sidney Govou, c'est la preuve que son club formateur est en train de rentrer dans le rang, malgré l'ambition de John Textor et Laurent Blanc.

