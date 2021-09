OL, Stade Rennais : Da Silva évoque la concurrence chez les Gones

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Damien Da Sliva sait qu’il va devoir batailler. Le défenseur central de l’OL arrivé libre cet été en provenance du Stade Rennais semble bien conscient de la concurrence qu’il va avoir à l’OL.

Interrogé par Le Progrès, il voit notamment la signature de Jérome Boateng d’un bon oeil. « Je trouve que c’est bien pour le groupe d’accueillir un joueur comme ça, qui a tout gagné. Je vais apprendre de lui. Quand j’ai signé, je savais que la concurrence allait être très forte. C’est aussi ce que je suis venu chercher. La concurrence sera encore plus forte qu’à Rennes. J’aime quand c’est une bonne concurrence, ça fait progresser. »

Néanmoins, il table sur le potentiel calendrier chargé de l’OL avec la Ligue Europa pour avoir du temps de jeu. « Il y a aussi beaucoup de matches avec les trois compétitions, c’est aussi ce qui fait qu’on accepte la concurrence. Ça risque de tourner un peu, mais ça fait partie de la vie d’un groupe » a-t-il déclaré au média local. Reste à savoir quels seront les choix de Peter Bosz pour former sa défense centrale sachant que Marcelo a été écarté, Lukeba et Diomandé n’ont pas rassuré, que Denayer a peiné à se remettre du covid et que Boateng doit aussi s’acclimater à la ligue 1. Affaire à suivre.

