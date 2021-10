OL, Stade Rennais : le PSG a rebuté une figure des deux clubs

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

On vous parle d'un temps que les moins de 35 ans (et encore…) ne peuvent pas connaître. Au début des années 90, Florian Maurice est présenté comme le nouveau Jean-Pierre Papin. Il explose tous les records chez les jeunes avec l'OL. Son passage en pros se passe bien mais à partir de 1997 et son transfert au PSG, alors qu'il n'a que 20 ans, les choses se compliquent. Dans une interview au Télégramme, l'actuel directeur sportif du Stade Rennais explique pourquoi sa carrière a dérapé à ce moment précis.

"On m'avait dit qu'il ne fallait pas que j'y aille et j'y suis allé quand même. En septembre 1996, je me pète le tendon d'Achille, je mets sept mois à revenir, donc en avril 1997, et en juillet, je suis transféré au Paris Saint-Germain pour 40 millions de francs (7 millions d'euros). J'ai fait quatre mois top à Paris et après, je n'existe plus, je n'y arrivais plus. Bernard Lacombe m'avait dit de ne pas partir : "Tu vas revenir tranquillement après ta blessure"… Mais je n'en ai fait qu'à ma tête." Après 14 buts en 47 matches à Paris, Maurice rejoindra l'OM où il ne fera guère mieux avant de filer au Celta Vigo, à Bastia, Istres et de conclure sa carrière à Châteauroux. Loin des espoirs générés par son parcours chez les jeunes.

