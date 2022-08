OL, Stade Rennais, OM : Aulas prend Mandanda pour taper sur l'arbitrage

Zapping But! Football Club OL : Que penser du nouveau projet de l'OL présenté par Jean-Michel Aulas ?

C'est sans doute un record mais l'OL, en n'ayant joué qu'un match de L1 cette saison, a trouvé le moyen d'être au cœur de deux polémiques. La première à cause de la sortie d'Anthony Lopes au devant d'un attaquant ajaccien lors de la 1ère journée, ce qui lui a valu un rouge direct, trois matches de suspension et des critiques pour sa propension à heurter violemment ses adversaires. La seconde pour le report du match à Lorient, qui aurait dû se jouer cet après-midi et pour lequel les dirigeants lyonnais auraient demandé la victoire sur tapis vert ou qu'il soit joué au Groupama Stadium, selon l'insider Mohamed Toubache-Ter.

Mais ce n'est sans doute pas fini ! En effet, hier soir, le supporter lyonnais David Barbet, qui est souvent accusé d'être proche de Jean-Michel Aulas, a fait le parallèle entre la sortie de Steve Mandanda contre Monaco et celle Lopes face à Ajaccio. L'ancien Marseillais, désormais à Rennes, a raté un dégagement au poing à Louis-II, tapant un adversaire. Cela lui a valu un avertissement et un pénalty, qu'il a arrêté. Pour Barbet, il s'agit de la même action que Lopes (qui a pourtant reconnu qu'il ne pouvait pas avoir le ballon sur son action...) et donc la sanction aurait dû être la même, à savoir l'expulsion. Il réclame donc une uniformisation de l'arbitre et a obtenu un like d'Aulas. Cela fait déjà quelque temps que le patron des Gones s'estime victime des instances...