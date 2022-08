OL, Stade Rennais : pourquoi Clément Grenier n'est pas revenu en Ligue 1

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Une grosse surprise en plus de Tolisso ?

Après l'OL et le Stade Rennais, c'est donc en Liga, sous les couleurs de Majorque, que Clément Grenier poursuit sa carrière. Un choix assumé, mais qui aurait pu être bien différent si l'on en croit l'intéressé. En effet, et pour le compte de So Foot, le milieu de terrain est revenu dans le détail sur les plusieurs mois passés à Lyon afin de retrouver la forme. Et sur la possibilité de résigner un contrat avec son club formateur. Explications. "J’ai eu des discussions avec le club. Mais le coach Bosz en a décidé autrement. Enfin, de ce qu’on m’a dit au club. C’est exactement la réponse qu’on m’a donné : le coach ne veut pas. A priori, il y avait des pour et des contre. Le dernier mot revient à l’entraineur. Un moment, je m’entraînais bien, j’étais en forme, j’étais au club, je revenais à la maison... Mais ça ne s’est pas fait! Encore merci à eux et au président car grâce à eux, je suis à Majorque."

Pour résumer Ancien pensionnaire de la Ligue 1, et notamment de l'OL au sein duquel il a passé tant d'années, Clément Grenier poursuit finalement sa carrière de milieu de terrain à Majorque. Il a expliqué pourquoi au travers d'un entretien accordé à So Foot.

Benjamin Danet

Rédacteur

