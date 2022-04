OL: supporters, Angers, Tetê, Denayer, Boateng ... Peter Bosz avait des choses à dire

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Le point sur les internationaux

« Karl Toko Ekambi et Lucas Paqueta sont rentrés tard de sélections. Karl a joué plus de 120 minutes, il a pris quelques coups mais il a marqué, ça peut être bénéfique pour nous (…) Anthony (Lopes) n'est pas allé en sélection à cause d'une petite blessure. On a été très vigilant avec lui. Je suis confiant pour qu'il soit présent dimanche ».

Le remplacement de Maxence Caqueret, blessé

«On n'a pas deux Maxence. Il faut s'adapter aux qualités du joueur qui va jouer à sa place. On a plusieurs possibilités pour remplacer Maxence. Je n'ai pas encore dit qui jouera à mes joueurs. On a plusieurs possibilités ».

La grève des supporters

« Moi aussi je ne suis pas content avec cette 10e place. Le plan est simple: gagner les matchs et si possible faire une série. A nous les joueurs et le staff d'avoir des résultats. On peut parler de plein de choses mais c'est sur le terrain que cela se joue. A nous de montrer en fin de saison que l'on ne sera pas 10e. C'est à nous de faire les choses. J'ai parlé à plusieurs reprises sur les supporters, car ils sont important pour les joueurs. On a besoin d'eux, on l'a vu avec la qualification contre Porto. Je n'ai pas senti cette ambiance souvent à cause du Covid. On a vu l'importance des supporters pour les résultats. On comprend mais on a besoin d'eux ».

Le SCO Angers

« Le match aller contre Angers est loin, c'était au début de saison. Beaucoup de choses se sont passées depuis. On avait été vraiment mauvais, on n'avait mal joué ».

Tetê, un renfort 100% validé

« Je connais Tetê depuis plusieurs années. Quand on en a parlé au club il y a quelques semaines, je n'aurais jamais pensé qu'on puisse le faire venir. C'est un joueur assez spécial. Son arrivée est une bonne chose pour nous (…) On a que 9 matchs de L1 donc c'est court. On va essayer de le faire retrouver le niveau dans lequel il nous aidera. Dimanche contre Angers, peut-être qu'il pourra nous aider mais dans un autre sens. On a peut-être besoin de le remettre vite à niveau car ce vendredi c'était son premier entraînement avec le groupe. On verra si on peut le mettre dans le groupe et si possible lui donner des minutes car dans six semaines c'est fini. Avec la blessure Cherki, j'ai peu d’ailiers. On a besoin de joueurs avec ces qualités. Romain Faivre est plutôt un 10 qu'un ailier même s'il a fait de bonnes choses. Tetê peut jouer à gauche mais son meilleur poste c'est à droite. On va avoir deux matchs par semaine et on a besoin d’ailiers en plus de Karl Toko Ekambi et Faivre. J'ai vu des matchs de son ancienne équipe où il a joué, c'est un bon joueur. En un-contre-un il peut faire des choses. Il marque et peut faire des passes décisives. Il a de la vitesse et peut partir dans le dos de la défense adverse. Pour un attaquant c'est complet ».

Sur ses présumés soucis avec Denayer et Boateng

« Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de tensions. Je suis Néerlandais et j'ai lu ça dans un journal belge. On en a parlé. Il a été blessé et il est revenu avec la réserve. Tous les articles il a dit qu'il ne comprenait pas et qu'il n'avait aucun problème. On n'a pas pris beaucoup de buts sans lui et lui m'a aussi dit que s'il était coach il ferait pareil que moi. Je n'ai de problème avec personne. J'essaye toujours de communiquer avec mes joueurs. Je comprends aussi que tout le monde ne peut pas être content et m'embrasser tous les matins. J'essaye d'être honnête avec mes joueurs et je leur dit pourquoi ils ne jouent pas. Jérôme et Jason Denayer s'entraînent bien, il n'y a pas de problème ».

Alors que les supporters prévoient de faire grève ce dimanche lors du match face au SCO Angers, Tanguy Ndombélé a adressé un message fédérateur en conférence de presse : « Tout est encore possible mathématiquement. On a encore 9 matchs de championnat plus la coupe d'Europe. On a été irréguliers mais on a un groupe de qualité et on a les capacités de bien finir (…) On peut comprendre la déception des supporters. Les joueurs sont les premiers déçus. On sait que l'OL n'est pas à sa place. On aura besoin de tout le monde : staff, joueurs et supporters pour bien finir la saison ».

Présent à deux jours d'OL - SCO Angers (dimanche, 17h05) marquant la grève des supporters rhodaniens, Peter Bosz avait beaucoup de sujets sur lequel être interrogé ce vendredi en conférence de presse.

