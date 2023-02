OL : supporters, LOSC, Lacazette, Laurent Blanc sans langue de bois

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Le groupe

"Il y a quelques petits bobos d'après match mais pas de forfait pour ce match là. J'aime mieux avoir un jour de plus. Ca se joue parfois sur des détails mais 24 heures, c'est important. Ca donne aussi la possibilité de récupérer et travailler entre les deux matchs. Dans une équipe qui joue tous les trois jours, ça peut être important mais nous allons revenir sur un rythme plus acceptable et dégiérable. J'attends toujours beaucoup de choses. Les matchs il faut toujours les gagner et c'est un éternel recommencement. Sur les trois derniers matchs, il n'y a rien à redire sur le plan physique. On se porte pas mal, on a connu pire."

La Coupe de France

"La Coupe est importante pour tous les clubs. On ne sait, c'est le chemin le plus court pour aller à l'Europe. C'est vrai. Si on prend le palmarès des 15 dernières, on voit une équipe qui l'a beaucoup gagnée."

Le LOSC

"Lille pose des problèmes à beaucoup d'équipes. Ils ont un bel effectif, un bel entraîneur. C'est une équipe majeure de notre championnat. Il faudra être bon, avoir une organisation stricte quand on n'aura pas le ballon. Cette semaine, on a deux bonnes équipes du Nord (avec Lens)."

Compliqué de jouer à domicile ?

"Ca ne devrait pas l'être, ça devrait être une force de jouer à Lyon. Le contexte est difficile, on sait ce qu'il s'est passé mais il faut aller de l'avant et être conquérants. Il faut tout donner. Après, si on est meilleur, vous pouvez gagner."

Lacazette

""Il a marqué des buts, ça ne me surprend pas. Ce genre de joueurs sont très recherchés et sont très chers."

Propos retranscrits par RMC