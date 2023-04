OL : Tagliafico ne croit plus à une qualification européenne

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L'OM a arraché la victoire au bout du bout du temps additionnel sur un but contre son camp de Malo Gusto, ce soir à Lyon, reprenant la deuxième place de la L1 alors que l'OL reste septième. Un coup dur pour les hommes de Laurent Blanc. Au micro de Prime Vidéo, Nicolas Tagliafico s'est dit pessimiste sur les chances de qualification lyonnaises pour les places européennes.

« C'est notre faute »

« C'était un match très dur, ils ont été plus efficaces que nous à la fin, a commenté l'Argentin. C'est difficile à encaisser parce qu'on s'est procuré des occasions. On prend finalement ce but à la dernière seconde. On est très tristes parce que c'était vraiment la dernière seconde. Mais c'est notre faute. La Coupe d'Europe ? Ça va être difficile... »

