OL : Textor a célébré un but de... l'OM !

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

Propriétaire de l'OL depuis bientôt un an, John Textor est au courant des grandes rivalités des Gones. Notamment celle qui les oppose à Marseille. L'Américain avait d'ailleurs blagué dessus lors du prêt de Luis Henrique à Botafogo il y a un an et demi. Et il était aux premières loges pour assister au côté négatif de cette rivalité lors de l'Olympico de la fin octobre, qui avait méchamment dégénéré aux abords du Vélodrome.

Il a publié une photo de Luis Henrique sur les réseaux sociaux

Malgré cela, Textor a tenu à féliciter Luis Henrique pour son but, hier, lors du déplacement de l'OM à Clermont (5-1). L'ailier, si maladroit dans le dernier geste, a inscrit le quatrième but des siens, sur un contre exprès. L'Américain n'a pas publié de message, il s'est contenté de publier la photo de joie de son ancien joueur. Il n'empêche que ça risque d'être mal pris par une partie de ses supporters. Textor a justifié son message par le fait que Luis Henrique avait fait une célébration en hommage à son ami de Botafogo Tiquino Soares, ce qui l'a fait sourire.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

John Textor parrain officiel d'OLM, merci à lui de cultiver l'amour entre les deux olympiques en célébrant le but de Luis Henrique.@_JohnTextor_ you're welcome at Montelimar when you want boss pic.twitter.com/T61dtmf0TI — MB. (@MarwanBelkacem) March 3, 2024

Podcast Men's Up Life