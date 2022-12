OL : Textor a de grandes ambitions... pour Botafogo

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

D'ici 24 heures, John Textor et l'Olympique Lyonnais verront sans doute leurs chemins prendre des directions opposées. L'homme d'affaires américain ne parvient pas à transférer ses actions à Crystal Palace dans une société qu'il mettra en gage afin que des tierces personnes lui avancent les fonds nécessaires pour le rachat des Gones. Faute d'argent, Jean-Michel Aulas et les autres dirigeants mettront un terme à plus de six mois de discussions finalement infructueuses.

Mais cela ne veut pas dire que Textor quittera le monde du football pour autant. Bien au contraire, même. Très investi à Botafogo, il a donné une interview au site Fogao il y a une semaine qui montre combien il est investi dans le club carioca : « Je pense qu'un modèle de pur football en soi est très difficile à faire fonctionner. De nombreuses équipes passent beaucoup de temps, beaucoup d'argent, à courir après le succès en compétition. Les modèles commerciaux qui se concentrent sur les supporters de l'équipe ont plus de valeur que l'équipe elle-même. Je pense qu'il existe une relation symbiotique entre le modèle commercial traditionnel du football et certains des nouveaux modèles commerciaux, que nous voyons dans l'espace de consommation technologique. Le mariage a le potentiel pour être très lucratif. La Ligue anglaise a le meilleur contrat de télévision au monde. Ils ont été parmi les premiers à vraiment s'organiser correctement en tant que ligue. Je pense que nous le faisons très bien ici au Brésil. Sur le plan compétitif, le Brésil est en avance sur le monde à bien des égards, mais en termes de structures, il est loin derrière. Mais je pense que c’est en train de changer. Je savais que ce produit n'était pas conçu comme un produit à des fins de divertissement ».