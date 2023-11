Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

En plus d'avoir dit que le rendez-vous avec la DNCG s'était bien passé, le propriétaire de l'OL, John Textor, a fait d'autres révélations à RMC. Notamment sur Fabio Grosso, que l'on dit en danger alors qu'il n'est au club que depuis deux mois. L'Américain a expliqué qu'une réunion était prévue cette semaine et qu'elle allait déterminer la suite de leur collaboration : "Je l’aime beaucoup. Je vais lui parler cette semaine afin de régler nos problèmes sur nos performances. On verra bien".

"Les meilleurs jours de Juninho à Lyon sont encore à venir"

Textor a également répondu à une question sur le retour de Juninho, pressenti pour un rôle de conseiller : "Il n’existe pas un scénario où il va revenir physiquement à Lyon complètement. Il adore sa vie au Brésil avec sa famille. Je pense qu’il va s’impliquer de nouveau et être utile. Mais je ne lui ai pas demandé de revenir en France. Vous savez, si vous aviez sa vie à Rio, vous resteriez à Rio. Je pense vraiment qu’il porte l’OL dans son cœur. Il veut clairement aider et ça, j’apprécie. Ses meilleurs jours à Lyon sont encore à venir."

🔴 Exclu RMC Sport : John Textor va parler à Grosso cette semaine :



🗣 "Je vais lui parler cette semaine afin de régler nos problèmes sur nos performances." pic.twitter.com/9bWm8v5Um9 — RMC Sport (@RMCsport) November 28, 2023

