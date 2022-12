OL : Textor dément son retrait, l'OL aussi !

Il y a quelques minutes, Canal+ a assuré que l'OL ne sera pas vendu à John Textor. Ce que vient de démentir l'Américain, sur Twitter. « Fake news. Nous n'avons jamais renoncé à notre engagement d'investir dans l'OL. S'il vous plaît, ne vous fiez qu'à nos annonces officielles, faites à travers des canaux officiels et via des communiqués de presse ».

Contacté par RMC Sport, le club du 69 dément également: « En l’état des informations fournies par John Textor, OL Groupe estime qu’il existe une probabilité suffisante qu’un closing ait lieu rapidement. »

Fake News. We have never wavered from our commitment to complete our investment in @OL. Please rely only on our public statements, made through official channels and press releases. https://t.co/E2xjPsuZ4z