OL : Textor et Aulas ne pouvaient plus se piffrer

Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, John Textor, a donné ce mardi une conférence de presse pour justifier le départ de Jean-Michel Aulas de son poste de président. L'homme d'affaires américain en a profité pour démentir les tensions avec JMA. "Beaucoup de journalistes dans cette salle ont mis de l’énergie dans leurs articles. J’ai vu beaucoup de matière à créer le buzz. Ça fait un peu mal pour certaines personnes. Jean-Michel et moi-même avons toujours une très bonne relation, on a toujours très bien communiqué. Il ne faut pas exagérer les tensions. Jean-Michel a pensé que c’était le moment d’envisager l’avenir. Le rayonnement de l’OL est exceptionnel. Il faut un tel courage, une telle confiance pour réaliser ce que Jean-Michel a pu faire. Il n’y a pas de mots pour décrire ce qu’il a pu faire. Les gens sont prêts à m’accueillir rapidement, mais ils me disent à quel point ils respectent Jean-Michel pour ce qu’il a fait."

En réalité, Textor et Aulas se s'entendaient plus

Mais dans son édition du jour, Le Progrès annonce que John Textor et Jean-Michel Aulas ne pouvaient plus se sentir et que personne au club n’imaginait le désormais ex-président de l'OL rester en place pendant les trois années restantes de son contrat. "Ça a été compliqué dès le début", a précisé un proche du club rhodanien auprès du quotidien régional.

Pour résumer Alors que le départ de Jean-Michel Aulas de son poste de président de l'OL a été officialisé ce lundi, on a appris ce mercredi que John Textor et le désormais ex-président des Gones ne pouvaient plus se sentir.

