OL : Textor, Juninho, Anderson, Coupet assène ses vérités

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

Comme d'autres, il a donné son point de vue. Et comme d'autres, avant lui, Grégory Coupet vit mal la situation actuelle de l'OL et le dit. C'est dans un entretien au Parisien, que le gardien légendaire du club, 7 titres de champion, a partagé ses impressions. Ne masquant pas ses doutes sur l'homme fort, John Textor, ou sur certaines de ses décisions.

"Dans quel club tu vois ça ?"

"Textor me fait peur. Il n’y a qu’à regarder ce qu’il a fait à Molenbeek : ils sont montés avec un staff et il a viré tout le monde ! J’aurais tendance à comprendre qu’il change quand ça se passe mal. Mais s’il le fait aussi quand ça se passe bien." Place ensuite à deux Brésiliens du club, dont Juninho, qui pourrait revenir au sein du club.

"Juninho va donc revenir comme conseiller et sera à Lyon une fois par mois. Mais dans quel grand club tu vois ça ? C’est juste pas possible. Je n’ai rien contre Juni mais comment tu peux proposer un poste comme ça ? Déjà que c’est difficile d’asseoir une autorité sur les joueurs. Et Sonny (Anderson) ? Il n’est plus conseiller ? Il faut respecter ce club, c’est quand même une institution."

Podcast Men's Up Life