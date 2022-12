OL : Textor n’a pas avancé, un dernier obstacle freine la vente !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Rien d’officiel n’était encore arrivé cette nuit. De sources proches du dossier, un communiqué commun d’OLG et Eagle allait quand même très rapidement être publié afin de rassurer les marchés, puisqu’il ne manquerait que « quelques documents qui devraient arriver très, très vite. » Réponse dans les toutes prochaines heures. Ou pas.

Il manque toujours un accord de Crystal Palace (dont il est co-actionnaire) et de la Premier League à John Textor pour finaliser sa prise de contrôle. C’est un obstacle de taille : certains de ses partenaires au sein du club anglais ne seraient pas forcément favorables à l’intégration de Palace au capital d’Eagle !

L’OL n’est toujours pas vendue ! Après son communiqué de la veille, le conseil d’administration d’OL Groupe s’est réuni hier, à partir de 18h, afin de statuer sur la suite à donner au closing de la vente du club à John Textor. Selon L’Équipe, presque rien n’est ressorti de cette réunion et aucun communiqué n’était tombé hier, tard dans la soirée.

Pour résumer

Si l’Olympique Lyonnais avait mis un coup de pression pour faire avancer le dossier de la vente, on apprend ce lundi que John Textor n’a rien bouclé du tout hier soir à minuit. Et pour cause : un dernier obstacle freine le closing.