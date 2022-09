OL : Textor perd un partenaire et panique, son projet de rachat en danger !

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

John Textor sait se faire désirer. Annoncé au début de l’été comme le futur propriétaire de l’Olympique Lyonnais, l’homme d’affaires américain met plus de temps que prévu pour finaliser son projet de reprise. Selon L’Équipe, Bill Foley, l’un de ses deux partenaires prévus avec Jamie Salter, n’est plus dans le tour de table. Il a vu sa part de financement retoquée par les banques créancières il y a près de deux mois.

Cela a contraint Textor à trouver d’autres appuis ce qu’il assure avoir réussi à obtenir depuis plusieurs semaines, à des proches. Si Jean-Michel Aulas se montre serein sur un dénouement positif pour l’OL, Romain Molina confirme les difficultés de Textor à être dans les clous au 30 septembre prochain.

« Textor s'agite de plus en plus pour le rachat de l'OL, a-t-il annoncé sur Twitter. Le plan de financement de base a foiré, il en cherche d'autres depuis des semaines (avec une personne qui avait essayé de racheter Chelsea) et raconte plein d'histoires (des banques refuseraient le mode de financement, etc.). Il appelle personnellement pas mal de monde pour rassurer, que ce n'est qu'une question de temps, mais il soumet déjà en privé l'hypothèse que la vente se fasse après le 30 septembre. »