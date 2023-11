OL : Textor prépare un dernier gros coup en provenance de l'OM

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Avec l’arrivée de Medhi Benatia, David Friio a annoncé son départ de l’OM, laissant le poste de directeur sportif à l’ancien agent. L’ancien chef scout de Manchester United et de l’ASSE ne devrait pas rester longtemps sur le carreau.

Direction Lyon pour David Friio

Si l’on en croit l’excellent La Minute OM, Friio serait tout proche… de rejoindre l’OL. Un mouvement qui ne serait finalement guère surprenant dans la mesure où les Gones cherchent activement un directeur sportif pour finir de compléter leur organigramme en plus des arrivées de Laurent Prud’homme (ex-L’Equipe et futur CEO) et celle annoncée de Michael Gerlinger (ex-Bayern Munich et futur directeur du football).

Si nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer que David Friio est bien l’heureux élu, il est vrai que l’OL cherche à ce jour un directeur sportif compatible avec Matthieu Louis-Jean (responsable du recrutement). Or, qui mieux que David Friio, qui l’a fait venir à l’OM il y a deux ans et demi, peut occuper le poste ? Un poste qui ne sera pas confié quoi qu’il arrive à Juninho, lequel se destine cette fois-ci plus à un rôle de conseiller à l’échelle du Eagle Football et non d’OL Groupe … s’il accepte l’offre de John Textor !

— 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) November 23, 2023

