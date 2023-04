OL - Mercato : Textor promet des changements, un premier départ majeur est acté !

À l’occasion du choc entre l’OL et l’OM ce dimanche soir, John Textor était de passage au Groupama Stadium. Interrogé sur Prime Vidéo, le propriétaire du club est revenu sur le niveau actuel des Gones qui performent ces dernières semaines. « C’est costaud, j’ai vu l’intensité, ça fait quelques moments qu’on attend ça, tout le monde est excité. Oui il y a quelques temps on était champion, on veut revenir à ce niveau-là », a commenté l’homme d’affaires américain.

Les supporteurs lyonnais attendent depuis de nombreux mois des changements, ils rêvent de retrouver l’Europe et la gloire des années 2000. John Textor a promis au micro de Prime Vidéo du mouvement à l’OL. « La définition de la folie, c’est de faire toujours la même chose et espérer des résultats différents. Si on veut des choses différentes, il va falloir changer des choses », a-t-il expliqué. Un premier départ est ainsi acté à l'OL : Moussa Dembélé (26 ans). Selon Fabrizio Romano, l'attaquant de l'OL quittera bien le club à la fin de son contrat en juin prochain. Plusieurs clubs italiens et anglais sont déjà sur les rangs.

Moussa Dembélé will leave Olympique Lyon as free agent in the summer. No doubts, decision made and to be confirmed at the end of the season. 🇫🇷 #transfers



Many clubs are keen on signing him on free deal; Serie A and Premier League clubs included. Race is still very open.