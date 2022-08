OL : Textor promet une révolution aux supporters, le club calme le jeu

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un joueur de Manchester United dans le viseur

John Textor arrive en France avec ces idées made in US. Selon L’Équipe, le futur propriétaire de l’OL envisage ainsi de lancer une application basée sur la reconnaissance faciale pour améliorer l’expérience des supporters et booster les finances du club rhodanien.

« Pour devenir membre de Botafogo, tu scannes ton visage sur une application dédiée. Si tu veux venir au stade, tu n’as qu’à passer ton visage devant un écran qui te reconnaît grâce à celle stockée sur l’application, clarifie-t-il. Nous savons qui tu es, où tu es assis, tu n’as pas à sortir ton smartphone ou imprimer un billet. Le principe est le même si tu veux acheter une boisson. Ta carte bleue est enregistrée et tu n’as qu’à scanner ton visage. Cette application peut être utilisée pour voter pour les couleurs du maillot ou le logo. Ton visage est ton bulletin de vote, ton ticket, ton moyen de paiement et ton moyen de communiquer avec le club. »

Textor confie que ce projet envisagé à Botafogo pourrait être adapté à Lyon. La direction du club rhodanien est, elle, plus nuancée. « Il semblerait qu’il y ait une confusion dans la nature de cette activité qui ne relève pas des technologies de reconnaissance faciale. Il est encore un peu tôt pour évoquer ce sujet », a répondu la communication de l’OL. À suivre...