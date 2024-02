OL : Textor répond sèchement à la colère des supporters de Molenbeek

Si l'OL, vainqueur de Nice (1-0), poursuit sa remontée en L1, le RWD Molenbeek, club belge de John Textor, ne parvient pas à s'extirper de la zone rouge. Hier, l'équipe de l'Américain s'est inclinée à Genk (1-3) où les fans de Molenbeek avaient décidé de boycotter la rencontre. Des banderoles contre Textor ont été déployées. "Notre tribune aussi vide aujourd'hui que 1/ la présence de notre PDG 2/ notre identité locale 3/ le fighting spirit sur le terrain", a-t-on pu lire.

Mais la réponse de Textor n'a pas tardé..."Identité… Nous ne sommes pas au service de l’identité des ultras, a posté l'Américain. Nous sommes au service de tous les supporteurs, dans notre communauté multiculturelle. Après des années dans les divisions inférieures et des attentes similaires en 2022-2023, nous avons amené le club vers la promotion. La vie est dure en première Division. Nous allons continuer de travailler".

