OL : Textor va offrir un renfort de poids à Grosso en le chipant à l'OM

Sauf incroyable retournement de situation, Fabio Grosso devrait bien devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais où il succédera à Laurent Blanc, dont le départ a été officialisé ce lundi par le club rhodanien. Mais alors que le technicien italien devrait débarquer dans le Rhône avec quatre ou cinq adjoints, le propriétaire des Gones, John Textor, devrait lui offrir un entraîneur de coup de pied arrêté.

Un entraîneur de coup de pied arrêté arrive à Lyon !

Et c'est Damien Della-Santa, qui est actuellement à Lyon comme on a pu le voir sur sa story Instagram, qui devrait être recruté. Déjà passé par l'OGC Nice, le natif de Caen était pressenti ces derniers jours pour intégrer le staff de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Marcelino. Mais c'est donc à l'OL et non à l'OM que Damien Della-Santa devrait apporter ses connaissances en terme de coup de pied arrêté.

