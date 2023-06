OL : Textor vise un tour de passe-passe pour lever des fonds !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Et si John Textor faisait tout son possible pour qu’OL Groupe soit coté à New York ? Lorsque l’homme d’affaires américain était devenu le nouvel actionnaire majoritaire, il avait annoncé son intention de sortir le groupe de la cotation après le lancement de l’OPA… Si rien n’a été fait à l’heure actuelle, John Textor aurait presque changé de plan selon Bloomberg...

John Textor voudrait proposer aux investisseurs la possibilité d'une cotation directe séparée du titre à la Bourse de New York ou au Nasdaq. Après Manchester United, Lyon deviendrait la 2e écurie européenne a être coté à New York. Une tour de passe-passe de l’Américain pour lever des fonds dans l’objectif d’être dans les clous financiers. Selon le média, les délibérations seraient en cours et aucune décision définitive sur la manière de coter Eagle Football aurait été prise, affaire à suivre…