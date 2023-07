OL : Toko Ekambi, Henrique, Koné... des absences justifiées

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L'OL va débuter lundi son stage de préparation aux Pays-Bas. Laurent Blanc a communiqué son groupe... Un groupe de 27 joueurs dans lequel on retrouve notamment les recrues Skelly Alvero et Clinton Mata, ou encore Romain Faivre. En revanche, Karl Toko-Ekambi est absent tout comme Henrique et Youssouf Koné.

Toko Ekambi en vacances, Henrique et Koné à l'infirmerie

Si Toko Ekambi est encore en vacances, Henrique et Koné, eux, sont blessés et resteront en soins à Lyon. Le premier souffre d'une lésion au mollet, le second d'une inflammation à la cheville.

🔴 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟬𝟮𝟰 🔵



📋 Le groupe pour notre stage aux Pays-Bas qui débute ce dimanche ! pic.twitter.com/GntAgcCKGQ — Olympique Lyonnais (@OL) July 9, 2023

