OL : Tolisso n'a pas lâché dans la course à l'Europe

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Corentin Tolisso s'est d'abord exprimé sur la défaite en Coupe de France : "C'est compliqué, on ne va pas se le cacher. On avait beaucoup d'attentes mais on est éliminés. On est déçus, frustrés, énervés. Maintenant on est professionnels et on doit gagner le match de dimanche. On espérait gagner cette Coupe de France, les supporters sont déçus et je les comprends. On croit encore à l'Europe tant que c'est mathématiquement possible. Mathématiquement, c'est jouable. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on est à huit points. Donc bien sûr que c'est jouable. Après ça ne sera pas facile, c'est une certitude. On savait que le chemin le plus facile pour l'Europe c'était la Coupe de France. Malheureusement on n'y est plus, il ne reste que le championnat. Il reste neuf matchs, 27 points à prendre donc à un moment donné, il faut que l'on prenne le plus de points possibles"

"On croit encore à l'Europe tant que c'est mathématiquement possible"

Il se remet également en question : "Je n'ai pas aidé l'équipe comme j'aurais dû mercredi. Je me remets toujours en question et je ne vais pas abandonner." Sur le match de dimanche : "Rennes est devant nous, ils nous ont battu à l'aller et on connaît bien leur coach. Il faudra être très bons pour les battre dimanche."