OL : Tolisso et Lukeba dégoûtés après Clermont

Le coup d’arrêt des Gones dans la course à l’Europe. Ce dimanche, les hommes de Laurent Blanc avaient la possibilité de mettre la pression à ses concurrents pour la 5e place du championnat français. Cependant, l’OL n’a pas réussi à venir à bout des Clermontois (2-1). Une après-midi difficile à digérer pour Castello Lukeba.

« C'est une énorme déception. On commençait bien le match en ouvrant le score, ensuite on commet des erreurs et il marque directement une minute après. C'est un manque de concentration et on a laissé passer le match », a confié au micro de Prime Vidéo le défenseur central lyonnais.

La frustration de Tolisso

De son côté, Corentin Tolisso partage l’amertume de cette défaite. Cependant, l’international français croit toujours à l’Europe. « On a fait une bonne première période, mais on ne doit pas se relâcher après et se prendre l’égalisation. On a encore un petit coup à jouer pour l’Europe, mais en gagnant, on mettait une pression », a-t-il d’abord confié au micro de Prime Vidéo.

« Il reste trois matches, il faut continuer à y croire. Atteindre l’Europe, ce n’est pas impossible. On était moins présents dans les duels, on n’arrivait pas à être dangereux devant, mais on avait du mal à se trouver et à combiner pour se créer des occasions », a conclu le milieu de terrain de l’OL. Prochain rendez-vous vendredi contre l’AS Monaco à Lyon pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette.