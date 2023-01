OL : Tony Parker livre ses vérités sur son départ et ouvre la porte à John Textor

Présent au Conseil d'administration de l'OL jusqu'à cet hiver, Tony Parker fait partie des grands perdants (sur le papier) à l'arrivée de John Textor dans la Capitale des Gaules. Pour autant, le boss de l'ASVEL n'a pas complètement tiré un trait sur ses ambitions à OL Groupe.

Interrogé par Canal+ Sport sur ses envies futures, « TiPi » a assuré qu'il pourrait revenir dans l'organigramme en 2025 à la fin des trois années de présidence de Jean-Michel Aulas et que son départ s'était fait d'un commun accord avec John Textor :

« John est venu avec son équipe et il a fallu en faire rentrer un certain nombre dans le conseil. Comme j'étais très occupé par mes activités, c'était un accord commun que je sorte pour qu'ils puissent faire leur « truc ». On verra dans trois ans, quand Jean-Michel ne sera plus là... On a de très bonnes discussions avec John (Textor). Après, il faut voir. Il faut voir comment on peut discuter... »