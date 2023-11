OL : Tony Parker vend la mèche pour son futur rôle au club

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

La situation est désormais plus claire. Et les propos de Tony Parker ont au moins le mérite de mettre à mal les différentes rumeurs, lues ou entendues ces derniers jours. Non, l'ancien basketteur n'a aucune intention d'arriver à l'OL avec un rôle majeur, que ce soit président délégué ou encore président. Bien au contraire.

"Je pouvais aider"

L'actuel patron de l'ASVEL, le club de basket, a donc clarifié ses intentions sur le plateau de la chaîne BFM Business. "Donner des conseils dans le board. S’il faut aller parler aux joueurs... En aucun cas, je ne serai là au quotidien, ni être président ou président-délégué. Ce ne sera pas mon rôle à l’OL. On m’avait posé la question : pourquoi j’étais au match dans le siège de John Textor ? Il m’avait demandé d’aller au match et avait émis le souhait que je revienne dans le board d’Eagle, de l’OL. J’ai dit que je pouvais aider mais je ne peux pas contrôler les journalistes qui font des raccourcis et disent que je vais devenir président ou président-délégué Je n’ai jamais dit ça."

