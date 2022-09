OL : un ancien dirigeant de Botafogo critique Textor et ses méthodes de travail

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un géant italien s'intéresse à Malo Gusto

Alors que son nom est associé à l’OL depuis de longues semaines, l’investisseur américain John Textor n’a toujours pas racheté le club rhodanien alors que la date butoir, fixée au 30 septembre, approche. Peut-être car Textor avait d’autres problèmes à gérer ?

Jorge Braga se paie John Textor

Dans son édition du jour, L’Équipe rapporte que John Textor a été lâché la semaine dernière par Jorge Braga, anciennement dirigeant de Botafogo, club que l’Américain a racheté à 90% en mars dernier. « Tout le monde veut gagner, mais pas à n’importe quel prix. Le travail, la cohérence, l’éthique, l’honnêteté, la transparence, le professionnalisme, ont besoin d’être des piliers. Toujours », a écrit Braga en quittant son poste.

L’ancien dirigeant de Botafogo réclame aussi à John Textor six mois de salaires impayés, ajoute L’Équipe, et reproche au futur propriétaire de l’OL de l’avoir « placardisé ». Et si c’était un signal d'alerte pour le club lyonnais ?