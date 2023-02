OL : un ancien du PSG se propose pour jouer les médiateurs entre Aulas et Juninho

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après avoir tapé à plusieurs reprises sur Juninho dans des interviews récentes, Jean-Michel Aulas a fait amende honorable avec son ancien meneur de jeu et directeur sportif à l'OL. En conférence de presse, le boss rhodanien a en effet ouvert la porte à une réconciliation, proposant même à RMC (radio où Juni officie aujourd'hui) de jouer les entremetteurs pour recoller les morceaux.

Rothen pose une condition pour aider le couple Aulas – Juni à se réconcilier

Dans l'émission « Rothen s'enflamme », Jérôme Rothen s'est donc proposé pour organiser ces retrouvailles et renouer l'histoire d'amour entre JMA et Juni : « Moi, je veux bien les aider mais la condition est que Jean-Michel Aulas appelle Juninho, qu'il arrive à s'expliquer, peut-être à s'excuser des propos qui ont dépassé sa pensée et fait mal à Juni et à beaucoup de supporters lyonnais. Mais j'espère que ce n'est pas seulement par rapport à la réaction du public sur le dernier match contre Brest... »

Et l'ancien milieu du PSG a embrayé : « Si c'est franc, si c'est honnête, appelez-vous avec Juni ! Réglez d'abord les choses entre vous. Après, si je peux être le parrain de ces retrouvailles, ce serait magnifique... Moi, je suis triste de voir un président historique comme Jean-Michel Aulas et le meilleur joueur de l'histoire de son club se chopent comme ça et aient des discours assez dur l'un envers l'autre... »