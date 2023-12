OL : un éventuel barrage pour le maintien délocalisé… à cause de Taylor Swift ?

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

C’est un scénario qui semblait inimaginable en début de saison… et que l’OL n’avait clairement pas anticipé. Aujourd’hui dernier de Ligue 1 (7 pts en 14 journées), le club rhodanien pourrait bien se retrouver à jouer les barrages pour le maintien dans l’élite en juin prochain. Un scénario qui serait, à l’heure où nous écrivons ces lignes, à moindre mal compte-tenu du début de saison désastreux des Gones mais qui mettrait à mal le business model d’OL Groupe.

Un retour à Gerland en prévision ?

En effet, il est prévu que le mois de juin soit généralement réservé à la période des gros concerts au Groupama Stadium et non à un hypothétique barrage pour le maintien. Comme le rapporte Le Progrès, il est déjà prévu deux concerts de la pop star américaine Taylor Swift, les 2 et 3 juin 2024 dans l’antre de Décines. Un concert très attendu qui fait l’objet d’une ruée vers les places et qui remplit les caisses de la branche évènementielle de l’OL… Sauf qu’il privera l’OL d’un barrage L1-L2 dans son stade.

En effet, le calendrier est ainsi conçu pour que le pensionnaire de Ligue 1 accueille le barrage retour le 2 juin face au vainqueur des play-offs de Ligue 2. Un calendrier censé favoriser le représentant de l’élite mais qui n’arrangerait pas l’OL si ce cas de figure se présente. Vers un retour à Gerland dans l’antre du LOU en cas de 16ème place finale ?

Football. En cas de barrage , l'OL et Taylor Swift se disputeront le stade https://t.co/CqV1AXRsJK — Le Progrès OL (@LeProgresOL) December 4, 2023

Podcast Men's Up Life