OL : un cador manque à l’appel, un nouveau gros risque pris devant Porto ?

L’OL est en ordre de marche pour finir le travail contre le FC Porto (demain, 21h). Selon L’Équipe, les Gones ont eu droit à une longue séance vidéo, hier matin, afin d’identifier ce qui n’a pas fonctionné face au Stade Rennais dimanche pour ne surtout pas le reproduire demain soir.

Ce match retour capital devrait presque se jouer à guichet fermé, mais toujours sans Jérôme Boateng, blessé à une cuisse et qui ne reviendra qu’après la trêve internationale. Du coup, Thiago Mendes devrait être titulaire en défense centrale, lui qui sort d’une prestation calamiteuse à ce poste devant le SRFC. Peter Bosz a-t-il le choix ?

Après sa victoire convaincante au Portugal mercredi dernier (1-0), le coach de l’OL sait qu’il joue une partie de sa saison puisque remporter la Ligue Europa semble être le meilleur moyen de se qualifier en Ligue des champions la saison prochaine.

Pour résumer

Trois jours après la fessée de l’OL à domicile contre le Stade Rennais (2-4) et à la veille de recevoir Porto, c’est Anthony Lopes qui se présentera face à la presse cet après-midi. Jérôme Boateng, lui, est out et laissera Thiago Mendes dans l'axe.