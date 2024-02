OL : un cadre de Pierre Sage critique son propre rendement

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Au même titre que Pierre Sage, son entraîneur, il s'est présenté face aux médias à quelques heures, seulement, d'un quart de finale de Coupe de France ô combien important face au RC Strasbourg. Mais lui a fait part d'un regret, même si ce n'est pas encore une inquiétude. Car marquer des buts, Ernest Nuamah sait faire. 20 avec son ancien club de Nordsjaelland, 1 seul avec l'OL en vingt apparitions. Il faut que ça change.

"Marquer, ça me manque"

"Je ne vais pas mentir, marquer des buts, ça me manque. Je n’ai marqué qu’un but et je suis le genre de joueur qui voudrait marquer tous les week-ends. Je n’ai pas encore assez marqué. J’avais l’habitude de marquer plus dans mes équipes précédentes. En ce qui me concerne, tout se passe bien depuis que je suis arrivé. Je veux toujours faire plus pour aider l’équipe, je veux marquer et faire ce que je sais faire de mieux pour l’OL."

Le RC Strasbourg est prévenu.

Podcast Men's Up Life