OL : un coach de Ligue 1 en concurrence avec Genesio, Tudor et Sampaoli pour Lyon ?

OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Alors que plusieurs noms circulent déjà pour remplacer Fabio Grosso à l’OL et que David Friio, qui arrive demain à Lyon pour occuper le poste de directeur sportif, prendra la décision, de nouvelles pistes apparaissent.

Jusqu’à présent, RMC Sport avait surtout avancé trois noms : deux « ex » de l’OM connus par Friio (Tudor, Sampaoli) et Bruno Genesio, libre depuis son départ du Stade Rennais et poussé par les cadres du vestiaire selon Foot Mercato.

Will Still plait toujours mais…

La Dernière Heure ajoute une nouvelle piste en Ligue 1 - piste déjà étudiée l’été dernier dans la Capitale des Gaules - : Will Still (Stade de Reims, 31 ans). Le jeune Belge, qui réalise un grand début de saison en Champagne, figurerait sur la short-list même si, comme en septembre, il sera dur à déloger…

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Reims, Will Still ne sera pas libéré par son club. Ce qui implique une grosse indemnité de transfert… en plus de devoir convaincre un technicien lancé dans la course à l’Europe avec son club et qui a d’autres ambitions que de jouer le maintien.

