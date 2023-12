OL : un concurrent potentiel s’efface face à Genesio

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Alors que la succession de Fabio Grosso est lancée depuis ce jeudi, plusieurs noms circulent déjà pour le nouvel entraîneur de l’OL. Si les pistes Igor Tudor et Jorge Sampaoli ont été évoquées, ces deux dossiers ont déjà du plomb dans l’aile.

Soldat du club, Bruno Genesio est prêt à revenir mais John Textor laisse un peu de temps à David Friio pour sonder le marché… et à Pierre Sage, l’actuel entraîneur intérimaire, qui a aussi sa carte à jouer dans cette période de grande incertitude.

Caçapa : « Rien n’indique que je pourrais faire mon retour à Lyon »

Si le nom de Will Still a été évoqué (bien qu’il y a assez peu de chance que le coach belge ne quitte Reims maintenant…), la presse belge a évoqué une autre piste ces dernières heures. Une piste 100% Eagle Football : Claudio Caçapa.

Après avoir quitté le staff de Laurent Blanc cet été pour dépanner à Botafogo au départ de Luis Castro, le Brésilien a été nommé à Molenbeek en Belgique… et il n’a pas l’intention de faire faux bond au club bruxellois comme il l’a confié à La Dernière Heure :

« Je suis Lyonnais mais je suis bien à Molenbeek, je suis content d’être au RWDM. Rien n’indique que je pourrais faire mon retour à Lyon. En tant que Lyonnais, je suis attristé de voir l’OL traverser une période aussi difficile. C’est compliqué de regarder le classement et d’y retrouver un club comme Lyon à la dernière place. Je leur souhaite plein de courage et même si la situation est difficile, j’espère que le club va s’en sortir ».

Pas sûr que John Textor ne l’ai envisagé non plus alors que Molenbeek connait une période plus difficile (2 nuls, 1 défaite lors des trois derniers matchs et un recul à la 11ème place (sur 16) du classement).

