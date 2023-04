OL : Cherki a pris très cher entre Nantes et Rennes

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le talent est là, c'est même une évidence. Mais le geste juste se fait plus rare, provoquant parfois la colère des supporters de l'OL qui aimeraient que Rayan Cherki soit plus efficace dans la surface adverse. Le joueur fait débat et ce n'est pas nouveau, n'empêchant pas certains clubs de le suivre avec grande attention comme c'est le cas du PSG depuis l'hiver dernier.

"Un joueur de foot à cinq"

Beaucoup moins admiratif du talent de Cherki, le consultant de RMC, Jérôme Rothen. Qui, lui, dans son style si particulier, sort la sulfateuse au sujet d'un joueur âgé de 19 ans on le rappelle. "On a l’impression que c’est un joueur de foot à cinq. C’est inconcevable qu’un joueur de haut niveau puisse être régulier avec cette attitude : je prends le ballon arrêté, je fais des roulettes, des râteaux, je tente des petits ponts, je perds souvent le ballon. Arrêtez de me dire que Cherki a du talent ! Qu’il se remette en question avant de parler de pépite parce qu’il en est loin aujourd’hui."