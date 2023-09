OL : un coup dur et deux bonnes nouvelles pour Grosso avant Brest

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Présent ce jeudi devant la presse pour sa première conférence de presse d'avant-match en tant qu'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso n'a pas fait le point sur les forces en présence pour le match ce samedi (21h) face au Stade Brestois.

Un forfait et deux retours pour Grosso face à Brest

Mais le club rhodanien l'a fait dans un communiqué. On apprend notamment que Dejan Lovren, blessé au bassin depuis jeudi dernier, poursuit sa reprise et sera de nouveau forfait pour affronter le SB29. Henrique et Tino Kadewere, absents lors du dernier match face au Havre (0-0), ne sont pas mentionnés dans le point médical de l'OL et devraient donc être présents pour le premier match de Fabio Grosso.

