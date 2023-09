OL : un glorieux ancien invite Aulas à lâcher l'affaire

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

A Lyon, la page Aulas a bien du mal à être tournée. La faute à l'ancien président, qui ne fait aucunement confiance au nouveau propriétaire, John Textor, à qui il réclame le paiement des sommes dues. Une guerre interne qui rejaillit forcément sur le terrain, où les Gones n'ont toujours pas gagné un match, ce qui a coûté son poste à Laurent Blanc. Dans une interview à Eurosport, l'ancien défenseur brésilien des Gones (2000-04) Edmilson a estimé que JMA devait lâcher son bébé car c'est ce dernier qui souffrait le plus de cette crise qui s'éternise...

"Jean-Michel Aulas devrait laisser sa chance à Textor"

"Je ne veux pas critiquer gratuitement, car je ne suis pas là au quotidien au sein de l’OL, et je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés, comme ça a pu être le cas auparavant. Ce que je sais, c’est qu’Aulas a été un grand président pendant longtemps, et ce n’est pas facile pour lui de laisser son fils, son bébé. Après, un président ou un joueur ne devrait jamais être plus grand que son club. Et dans les guerres, il y a toujours un perdant. Malheureusement, c’est la marque Olympique Lyonnais qui souffre aujourd’hui."

"Personne n’aurait imaginé ça, mais Textor fait du très bon travail à Botafogo avec un super entraîneur portugais (Bruno Lage, un temps évoqué pour remplacer Laurent Blanc à Lyon). L'équipe est première du championnat devant des grandes équipes avec dix fois plus de moyens. À Lyon, peut-être que Jean-Michel Aulas devrait se mettre en retrait et laisser sa chance à Textor."

🗣️ L'ancien joueur de l'OL Edmilson s'est confié à Eurosport pour évoquer la situation de son ancien club https://t.co/EinJeIq4ER pic.twitter.com/dASP3KEvfQ — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 17, 2023

