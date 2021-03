OL : un Gone espère croiser Neymar dimanche soir

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Après une 29e journée au ralenti, qui a vu aucun des quatre premiers s'imposer (nuls pour Lille, Monaco et Lyon, défaite du PSG), la 30e va encore faire de la casse. En effet, l'Olympique Lyonnais accueillera les champions de France parisiens pour un choc entre le 2e et le 3e. Pour cette confrontation, Neymar est toujours incertain, le Brésilien, blessé depuis la mi-février, mettant du temps à retrouver son meilleur niveau. Mais le Lyonnais Rayan Cherki, lui, espère qu'il sera bien là…

"J’espère que Neymar sera là"

“On est tous des humains, on a deux bras, deux jambes, on est pareils (rires) ! Certes, ils ont de plus grosses capacités que certains, mais sur un match tout est possible et c’est ce que je me dis avant chaque rencontre. J’espère que Neymar sera là, car c’est un très bon joueur. L’année dernière durant la Coupe de France, je l’ai vu jouer, mais j’étais dans les tribunes, alors j’espère que cette fois je serai sur le terrain.”

“C’était une grande joie pour moi de jouer au Parc des Princes en février 2020, car c’est un stade que j’aime particulièrement. J’ai pu voir de grands joueurs jouer sur cette pelouse et quand j’ai pu, moi aussi, faire mes débuts dans ce stade c’était marquant. C’était aussi très important pour mon apprentissage, c’est un match qui fait partie des « grands rendez-vous », maintenant j’ai pris plus de confiance, j’ai engrangé plus de temps de jeu, j’ai beaucoup appris avec mes coéquipiers. Je pense que si j’ai, à nouveau l’occasion de jouer contre Paris, ce sera complètement différent”,