OL : un Gone parle de match référence face au LOSC

Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

La plupart des observateurs estiment que l'Olympique Lyonnais s'en est bien tiré à Lille (1-1) ce dimanche. Qu'Anthony Lopes a été son meilleur joueur avec ses nombreuses parades réalisées en seconde période. Mais bizarrement, les Gones, eux, étaient déçus de ne pas être repartis du Nord avec les trois points.

Peter Bosz a ainsi déclaré : « Je veux toujours gagner, je n'aime pas les nuls. On était là pour gagner. Ce n'était pas le plan de se contenter d'un nul, on a joué contre une bonne équipe sur une mauvaise pelouse. On a eu deux équipes qui veulent jouer au foot, c'est pas facile. Je suis content du comportement de mon équipe ».

Anthony Lopes est carrément allé jusqu'à parler de match référence pour les Gones ! "On avait besoin de se retrouver collectivement. Il nous fallait un match référence au niveau de l'état d'esprit. Nous n'en sommes pas loin. On devait se rassurer, faire bloc. On aurait aimé marquer. On était venu ici pour prendre les trois points."

2⃣ 𝐚𝐫𝐫𝐞̂𝐭𝐬 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐟𝐬 pour Antho Lopes ce dimanche face au LOSC 🙌🔴🔵#LOSCOL pic.twitter.com/1oEH0HsP0a — Olympique Lyonnais (@OL) December 12, 2021