OL : un gros souci se confirme avec Georges Mikautadze

S’il connait un début de saison délicat et n’a toujours marqué avec l’OL, Georges Mikautadze garde la confiance de Pierre Sage, désormais dans ce rôle particulier de doublure à Alexandre Lacazette. Après la victoire face à Nantes (2-0), le technicien a notamment appuyé sur le fait que l’ancien Messin « s’est créé des situations » et « a beaucoup pressé ».

Le Roi Georges distrait par l’extrasportif

Reste que s’il se « bat bien » pour jouer davantage, le Roi Georges va devoir régler quelques problèmes nés de son retour à Lyon. Dans les colonnes de L’Equipe, ce dimanche, Hugo Guillemet a confirmé les rumeurs autour de l’incapacité de Mikautadze à rester focus sur le football quand il quitte le cadre de l’OL : « L’avant-centre de 23 ans, de re­tour dans sa ville, n'a pas encore fait la bascule vers l'exigence du haut niveau, surtout quand il n'est pas au club, et c'est un cap à pas­ser pour lui ».

Des soucis dont on ne parlera plus dès lors qu’il aura retrouvé la même efficacité en club qu’en sélection de Géorgie et à Metz.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !