OL : un Lyon paradoxal aggrave sa crise à Strasbourg

Comme l'a écrit Romain Molina juste après le deuxième but strasbourgeois, inscrit par Mothiba à la 75e, "Bruno Lage arrivera plus vite que prévu pour remplacer Laurent Blanc à ce rythme". Et effectivement, après la défaite à la Meinau (1-2), l'OL en est désormais à cinq revers d'affilée (après ceux contre Manchester United, Molenbeek, le Celta Vigo et Crystal Palace). Vu le peu de confiance que semble accorder John Textor à Laurent Blanc, effectivement, il se pourrait que la durée de vie du Président sur le banc lyonnais soit très courte cette saison.

Dans le jeu, c'est bon !

Mais il y a eu des motifs d'espoir pour les Gones à la Meinau. En première période, notamment, ce sont eux qui se sont procurés les meilleures occasions, frappant le poteau par Alexandre Lacazette à la 43e. Dans le jeu, ils ont été plutôt inspirés et s'ils ont été battus ce soir, c'est tout simplement que les Alsaciens ont été plus réalistes, marquant (par Bellegarde à la 63e) sur leur premier tir cadré. Défensivement, c'est très friable mais, en attaque et au milieu, la prestation lyonnaise en Alsace a été davantage porteuse d'espoir que d'inquiétude. D'ailleurs, les dix dernières minutes ont été à sens unique avec une large domination rhodanienne, concrétisée par Tagliafico (88e). Espérons que John Textor saura donner du temps (et surtout des recrues !) à son entraîneur !

