OL : un Lyonnais croit en Textor mais le met déjà en garde

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

On vous le disait ce matin sur notre site : le défenseur de l'OL, Castello Lukeba, dans un entretien à l'Equipe, a confirmé qu'il poursuivrait l'aventure avec le club français au moins pour une saison supplémentaire.

Autre passage ô combien intéressant de son entretien, son sentiment sur la prise de pouvoir de John Textor et le départ de Jean-Michel Aulas. Pour Lukeba, ça ne devait pas se passer ainsi.

"Une idée claire"

"On a été surpris par le départ du président Jean-Michel Aulas. C'était comme un tremblement de terre. On ne s'y attendait pas et on a appris ça dans la presse, comme tout le monde. Le club est en train de se restructurer, des gens arrivent à des postes clés. J'ai confiance en John Textor, je pense qu'il va mettre tous les ingrédients pour relever l'OL. Maintenant j'espère qu'on va suivre une idée claire, qu'on nous parlera franchement et qu'on n'apprendra pas les choses uniquement sur les réseaux."