OL : un premier renfort fait déjà faux bond à Peter Bosz

Football Club OL : les joueurs en fin de contrat en 2021

L’OL devra encore attendre pour faire jouer sa nouvelle recrue. Henrique (27ans) vient d’arriver au club en provenance de Vasco de Gama. D’après Olympique et Lyonnais.com, le latéral brésilien s’est blessé au genou, il ne pourra pas effectuer son premier match avec l’OL. Cependant, cette blessure n'est pas très grave et le joueur de 27 ans pourrait vite retrouver les terrains. Le club rhodanien doit affronter en match amical, ce samedi à 21h, Bourg-Péronnas au stade Pierre Rajon à Bourgoin-Jallieu.

Une rencontre importante puisque c’est le premier match de Peter Bosz à la tête de l’OL. L’entraîneur néerlandais ne pourra pas compter sur sa nouvelle recrue et plusieurs cadres sont aussi absents. Jason Denayer, Anthony Lopes et Joachim Andersen sont au repos après l'Euro. Lucas Paquetá est en finale de Copa América tandis que Melvin Bard est sélectionné pour les Jeux olympiques. Enfin, Houssem Aouar, Maxwel Cornet, Islam Slimani et Karl Toko-Ekambi devraient être également indisponibles.