OL : un revenant du Stade Rennais se paye Paqueta !

Zapping But! Football Club OL - Saint-Etienne: le débrief

Lucas Paqueta est-il le meilleur joueur de Ligue 1 ? Bon nombre d’observateurs seraient prêts à miser sur ce constat après 10 journées de championnat au cours desquelles le milieu de terrain brésilien de l’OL a excellé par sa délicatesse technique et son état d’esprit de guerrier.

Et pourtant, l’international brésilien ne fait pas encore l’unanimité chez ses homologues de Ligue 1. À commencer par Jonas Martin, enfin sur le retour au premier plan au Stade Rennais et pas encore totalement convaincu par le phénomène décrit. « Son entrée (contre Monaco) a été exceptionnelle, mais de là à dire qu’il est le meilleur de la Ligue 1, il ne faut pas s’emballer non plus. Il y a beaucoup de super joueurs en L1 », a-t-il tempéré dans L’Équipe.

« Il y a aussi les joueurs de Paris, mais c’est vrai que sur l’indice de performance, je ne parle pas du qualitatif pur car Neymar ou Messi, c’est une autre dimension, mais sur le rapport qualités intrinsèques et performances, il est au-dessus », analyse de son côté Alain Giresse.