RESULTAT

On connait le nom du premier qualifié pour les demi-finales de la CAN 2022 et il s'agit du Cameroun, pays organisateur de la compétition, qui s'est imposé ce samedi face à la courageuse Gambie (2-0) grâce à un doublé du lyonnais Karl Toko Ekambi (50e et 57e).