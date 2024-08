OL : une grosse galère attend Textor à Everton

D'ici quelques semaines, John Textor pourrait ajouter un nouveau club à sa galaxie, qui comporte déjà Botafogo, Molenbeek et l'Olympique Lyonnais. L'homme d'affaires américain veut vendre ses parts à Crystal Palace, où il n'est pas décisionnaire car pas majoritaire, pour racheter Everton. Le deuxième club de Liverpool est en grandes difficultés depuis des années, notamment parce 777 Partners n'a pas tenu ses promesses d'investissement. Il est à un tournant de son histoire car il dispute sa dernière saison dans sa mythique antre de Goodison Park.

Mais John Textor devrait bien réfléchir avant de se lancer dans le rachat des Toffees. En effet, il se pourrait que la Premier League les sanctionne à nouveau ! La saison dernière, ils avaient écopé de dix points de pénalité, réduits à six en appel, puis deux autres pour non respect des règles du fair-play financier imposé par la Premier League. Soit huit points au total. Les médias anglais annoncent qu'ils pourraient débuter la saison avec un point de pénalité pour les mêmes raisons. Ce qui obligerait le club à vendre ses meilleurs joueurs. Pas idéal pour commencer une aventure à la tête d'un club...

🚨Different reports are coming out that Everton might get ANOTHER POINT DEDUCTION this season because of the breaches in PSR.



It would be very funny if somehow we offer them £30m + £5m in bonuses for Jarrad Branthwaite, and they are actually forced to accept it. 😂👀 pic.twitter.com/9Mvegt6XSG